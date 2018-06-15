Должность вице-президента медиахолдинга ACMG сохранится за ней

Гендиректором компании АО «АС РУС медиа», которая издает журнал Forbes, назначена вице-президент медиахолдинга ACMG Екатерина Тихомирова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к медиахолдингу.

Сама Тихомирова подтвердила изданию своё назначение. «Это позволит ускорить бизнес-процессы, связанные с подписанием документов, юридическими и бюджетными вопросами», — сказала Тихомирова. При этом ранее полученная должность вице-президента медиахолдинга ACMG сохранится за ней, однако продажами рекламы она заниматься не будет — это сфера ответственности первого вице-президента ACMG Антонио Алицци.

У «АС РУС Медиа» полтора года не было генерального директора. В период с августа 2016 г. по октябрь 2016 г. эту должность занимала модель Софья Малыгина, до этого — Наталья Гандурина, которая впоследствии судилась с медиахолдингом из-за нарушения трудового законодательства при ее уходе из компании.

До назначения в ACMG Екатерина Тихомирова была президентом одного из крупнейших российских радиохолдингов «Европейской медиагруппы». В июле 2016 года Тихомирова покинула компанию, отказавшись возглавить совет директоров ЕМГ, так как «это не соответствовало её желаемой роли и целям в жизни».

Напомним, в начале июня главный редактор Forbes Николай Усков покинул свой пост. Представитель ACMG говорил, что такое решение было принято из-за неудовлетворительного качества работы главного редактора. Сам Усков назвал причиной своего увольнения разногласия с собственником.