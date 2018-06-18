ACMG, издающий журнал в России, задолжал Первому полиграфическому комбинату более 20 млн рублей

Медиахолдинг ACMG, издающий в России журналы Forbes, L`Officiel, Geo и др., снова испытывает сложности. Первый полиграфический комбинат с начала мая подал два иска к структурам медиахолдинга ACMG на общую сумму свыше 20 млн руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на медиарынке.

Задолженности образовались из-за печати журналов Forbes и Geo. Типография сначала оценила размер долга в 4,2 млн руб., но позже снизила его до 2,9 млн руб., добавив при этом требование взыскать неустойку. Ответчиком по одному из исков стало издающее Forbes АО « А С Рус Медиа». Второй иск подан к издателю журналов Geo, «Geoленок» и «Gala Биография» ООО «Джи Медиа», его сумма достигает 18 млн руб.

По словам источника, знакомого с ситуацией, из-за конфликта с Первым полиграфическим комбинатом российский Forbes со следующего выпуска перенесет печать в типографию в Вильнюсе. Возможно, печать в Литве и дешевле, но основной мотив смены партнера заключается в невозможности работать с прежней типографией из-за задержки платежей. Кроме того, в Литве печатаются и другие входящие в ACMG издания, включая немецкую версию L`Officiel.

В ACMG сообщили, что у « А С Рус Медиа» была открыта кредитная линия перед типографией, которую компания «незначительно превысила», на что обратили внимание юристы Первого полиграфического комбината. Сейчас ведутся переговоры об отзыве иска и погашении задолженности.

Для ACMG это не первая проблема с контрагентами. Так, холдинг задерживал лицензионные выплаты в пользу Forbes Media, в 2017 году счета « А С Рус Медиа» были заблокированы Федеральной налоговой службой, а сотрудники ИД некоторое время оставались без добровольного медицинского страхования.

Задолженности существуют и по зарплатам: уволенный в июне главный редактор Forbes Николай Усков рассказывал о полугодовых задержках выплат гонораров авторам, фотографам и агентствам, а также задержку и невыплату жалованья штатным сотрудникам издания. По версии холдинга, Усков был уволен из-за неудовлетворенности ACMG качеством его работы и систематических нарушений трудовой дисциплины. Сам же он связывает увольнение с конфликтом из-за вмешательства владельца ACMG Александра Федотова в редакционную политику.