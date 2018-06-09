Собственник издания уличил главреда в неоднократном нарушении трудового договора и дисциплины

Николай Усков, возглавлявший российскую версию журнала Forbes последние два года, уволен по решению собственника. Исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания, сообщает РБК со ссылкой на представителя медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на журнал в России.

По словам источников, причина увольнения — в «неудовлетворенности качеством работы Николая Ускова, систематических нарушениях трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора „о неконкуренции“». В рамках заключенного с медиа-менеджером контракта, он не имел права участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но неоднократно нарушал это положение. В каких именно проектах участвовал Усков в нарушение контракта, представитель медиагруппы не уточнил.

«Это не единомоментное решение — переговоры о прекращении сотрудничества на основании мирового соглашения с Усковым начались давно, но он отказывался от всех предложенных вариантов и продолжал систематически нарушать договоренности и трудовую дисциплину, поэтому компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта с ним», — отмечают в ACMG.

Сам Усков называет причиной своего увольнения — конфликт с Александром Федотовым, владеющим лицензией на журнал в России. Усков в Facebook пояснил, что собирается обжаловать решение в суде, чтобы привлечь внимание хозяев издания к «опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия».

«Столкнувшись с независимой позицией главного редактора и ряда ведущих сотрудников, Федотов решил попытаться изменить устав редакции Forbes так, чтобы превратить редакцию в послушный инструмент своих прихотей и фантазий. Его версия нового устава у меня имеется, и я еще повеселю почтенную публику этими „Законами Хаммурапи“. Скажу лишь, что я наотрез отказался их подписывать, предупредив, что вынужден буду обратиться к хозяевам бренда, команде и в прессу. Этого мне не простили», — рассказал Усков.

Усков возглавил Forbes в январе 2016 года. На этом посту он сменил Эльмара Муртазаева, руководившего журналом с января 2014 года. ? До этого с 2003 по 2012 года он был главным редактором российской версии журнала GQ. В 2012 году возглавил медиагруппу Михаила Прохорова «Живи!», в состав которой на тот момент входил журнал «Сноб», «Русский Пионер», кабельный телеканал «Живи!» и сайты snob.ru.