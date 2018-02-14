Соцсеть прикладывает все усилия, чтобы сделать пользовательский опыт более персональным

Крупнейшая социальная сеть недавно признала, что пользователи стали проводить меньше времени на сайте. Причина — изменение алгоритмов, которое повысило приоритет постов от родственников и друзей, в ущерб сообщениям компаний, брендов и СМИ. Предполагается, что новый алгоритм поможет восстановить утраченный баланс, сделать общение осмысленным и улучшить самочувствие людей, избавив их от одиночества. В результате проводимое ежедневно время на Facebook сократилось примерно на 50 млн часов.

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг не видит в этом ничего страшного и уверяет, что люди сообщество и бизнес выиграют в долгосрочной перспективе. Главное для компании — убедиться, что аудитория проводит время с пользой. Именно поэтому соцсеть развивает сервис Facebook Watch и пытается привлечь блогеров, которые могли бы обеспечить платформу «долгоиграющим» видео. Качественный контент позволит удержать пользователей на сайте, рассчитывают в компании.

Еще один шаг в данном направлении — появление новой функции «Списки» при обновлении статуса. Это самое значительное обновление в поле ввода после появления цветных фонов, пишет TechCrunch. Оно преследует всю ту же цель — побудить пользователя чаще делиться персональным контентом. С помощью «Списков» можно составлять список обещаний на новый год, рассказать друзьям о рабочих и личных планах.

Нововведение будет развертываться постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Дополнение появится в поле ввода рядом с пунктами «Фото/видео», «Чувства/действия», «Опрос», GIF и т.д. По идее посты личного характера должны вернуть интерес пользователей, уставших от рекламы, мемов, новостей и вирусных видео.

В последние годы количество публикаций личного характера в Facebook неуклонно снижалось. Одновременно соцсеть теряла молодую аудиторию. Согласно отчету eMarketer, в 2017 году Facebook недосчитался 2,8 млн пользователей из США моложе 25 лет. В текущем году потери могут составить 2,1 млн человек.