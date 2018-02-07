Блогеры могли бы обеспечить платформу «долгоиграющим» контентом

Facebook планирует расширить сервис Facebook Watch и конкурировать с видеохостингом YouTube. Компания ведет переговоры о привлечении блогеров, которые могли бы обеспечить платформу «долгоиграющим» контентом, сообщает CNBC. О планах рассказали источники в трёх медиаагентствах.

На Facebook Watch может появиться система монетизации, напоминающая модель разделения доходов YouTube. Соцсеть намерена продавать онлайн-видеорекламу и отдавать часть средств создателям контента. Это позволит не тратиться на покупку качественных шоу и увеличить время, проведенное пользователями на сайте.

Влогеры, в свою очередь, заинтересованы в появлении новых площадок и источников дохода. Это компенсировало бы потери от ужесточения политики YouTube. О расширении рекламных возможностей, связанных с видеоконтентом, задумался и Amazon - такую возможность интернет-гигант обсуждает с агентствами.

Facebook Watch осваивает территорию YouTube постепенно. Сейчас компания платит отдельным СМИ, продакшн студиям и креаторам за права на их контент. Размер отчислений составляет от 10 до 500 тысяч долларов и зависит от длительности и эксклюзивности. Некоторые видео размещаются бесплатно на «партнерской» основе.

Facebook Watch был запущен в августе 2017 года как попытка заполучить свой кусок рекламного пирога. По итогам первого полугодия 2017-го IAB оценивало расходы брендов на онлайн-видеорекламу в 5,2 млрд долларов. Facebook размещает рекламу в начале видео и в середине, если длительность ролика превышает 3 минуты.