Марк Цукерберг объяснил грядущие изменения желанием пользователей лучше проводить время в соцсети

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что планирует изменить принцип отбора записей в лентах пользователей. В новом алгоритме формирования новостной ленты преимущество получат посты от родственников и друзей пользователя, а количество сообщений от компаний, новостей и видео будет ограничено.

«Последнее время видео и другой публичный контент стремительно распространяются в Facebook. Поэтому в ленте появляется все больше публичных записей, а записей от друзей и родственников становится всё меньше. Это отрицательно повлияло на важную вещь, для которой предназначен Facebook – помогать контактировать друг с другом», – написал Цукерберг.

Основатель соцсети пояснил, что стал получать много жалоб на то, что рекламный контент начал вытеснять из новостных лент сообщения от близких и друзей. Facebook чувствует свою ответственность за то, чтобы платформа была не просто средством развлечения, но и способствовала общению людей.

Цукерберг считает, что соцсети несут благо, когда используются для поддержания контакта между людьми. Просмотр видео и чтение новостей не помогают социальной коммуникации. Поэтому в новостной ленте пользователей вырастет доля сообщений от друзей.

Новые изменения благоприятно скажутся на бизнесе компании, надеется основатель Facebook.