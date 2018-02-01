Чистая прибыль соцсети увеличилась в полтора раза

В 2017 году Facebook увеличил выручку на 47%. Доходы компании достигли 40,7 млрд долларов, львиную долю обеспечили продажи рекламы. По итогам года рекламная выручка соцсети выросла на 49%, до 39,9 млрд долларов. Чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза, с 10,2 до 15,9 млрд долларов, следует из финансового отчета.

Квартальная выручка Facebook выросла на 47%, с 8,8 до 13 млрд долларов, доходы от рекламы подскочили на 48% (12,8 млрд долларов). Чистая прибыль по итогам IV квартала увеличилась на 20%. Дневная и месячная аудитория Facebook показали одинаковые темпы роста: +14%. Каждый день соцсеть посещают 1,4 млрд пользователей.

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что 2017-й стал успешным и одновременно сложным годом для компании. «В 2018-м мы сфокусируемся на том, чтобы удостовериться — Facebook не просто для удовольствия, но и для благополучия людей и общества. Мы делаем это, поощряя осмысленное взаимодействие между людьми, а не пассивное потребление контента. В прошлом квартале мы внесли изменения и показали меньше вирусных видео, чтобы убедиться, что люди проводят время с пользой. В целом наши изменения привели к сокращению времени, проводимого ежедневно на Facebook, примерно на 50 млн часов», — сказал глава соцсети. Он выразил уверенность в том, что сообщество и бизнес выиграют от этого в долгосрочной перспективе.

Напомним, компания решилась на несколько важных нововведений. В начале года Facebook повысил приоритет постов от родственников и друзей пользователя — в ущерб сообщениям компаний, брендов и СМИ. Следующим шагом стало продвижение местных источников новостей.