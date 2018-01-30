Решение сменить главного редактора журнала Светлану Лолаеву на Александра Белоновского принял новый собственник издания

Новым главным редактором еженедельного журнала «Профиль» назначен бывший главред Lenta.ru Александр Белоновский, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Европейской медиа группы» (ЕМГ) Романа Емельянова.

Редакции уже объявили, что Светлана Лолаева, которая возглавляла журнал более двух лет, покидает издание. Решение о смене главного редактора было принято спустя месяц после смены собственников журнала. В конце декабря 2017 года «Профиль», последний из оставшихся журналов «Издательского дома Родионова», вошел в состав активов ЕМГ.

«В понедельник меня вызвали на совещание, на котором присутствовали Емельянов и Кудряшкин. Они уведомили меня о том, что со вторника я больше не буду работать главным редактором журнала. Претензий к моей работе нет, мне предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Имя нового главного редактора мне не назвали», – сообщила сама Лолаева.

Емельянов подтвердил, что решение о смене главного редактора принимали акционеры. «Никаких претензий к работе Светланы Лолаевой у нас нет. Мы рассчитываем, что Белоновский сможет усилить направление digital и его богатый опыт в этом поможет. Решение о смене редакционной политики будет принимать он, если посчитает нужным», – сказал Емельянов.

Ранее Белоновский работал в «Московском комсомольце», «Интерфаксе» и РБК. С февраля 2016 г. занял пост главного редактора Lenta.ru. В августе 2017 г. вместо Белоновского Lenta.ru возглавил Владимир Тодоров. Сам Белоновский был назначен заместителем гендиректора ООО «МИЦ «Известия» и главным редактором портала iz.ru, но через некоторое время покинул эту компанию.

Светлана Лолаева была назначена главным редактором журнала «Профиль» в марте 2015 года, прежде занимала пост главреда Gazeta.ru с марта по сентябрь 2013 года. Она проработала в этом издании с 2007 года, а до прихода в Gazeta.ru в разное время работала в «Утро России», «Сегодня», «Компания», «Русский телеграф» и «Время МН». Лолаева является соавтором книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы».