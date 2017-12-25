Планируется развитие бренда в digital, в частности, работа над онлайн-изданием и создание Telegram-канала

«Европейская медиагруппа» сообщила о завершении сделки по покупке еженедельного издания «Профиль» и интернет–ресурса www.profile.ru. В планах «Европейской медиагруппы» – развитие журнала и сайта, укрепление их позиций на рынке.

«В будущем году мы планируем развитие бренда, прежде всего, в digital, работу над онлайн-изданием, создание Telegram-канала. Мы нацелены на эволюционные, а не революционные изменения», – комментирует Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы».

Продукты пополнят линейку брендов холдинга, в управлении которого на сегодняшний день крупнейшие радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM» и «Новое Радио».

Деловое еженедельное издание «Профиль» выходит с 1996 года. Журнал публикует эксклюзивные репортажи, аналитические прогнозы, рейтинги и обзоры, новости из области экономики, политики, финансов, культуры и общественной жизни. По данным «Медиалогии», в рейтинге цитируемости СМИ за сентябрь 2017 года «Профиль» занял 6-е место среди журналов, издаваемых на бумаге.

Сайт www.profile.ru следит за текущими новостями, предоставляя читателям полную информационную картину дня в формате репортажей, расследований, интервью, фото- и видеоисторий, а также содержит лучшие материалы еженедельника.

Ранее сообщалось, что издательский дом Родионова, выпускающий «Профиль» и «Крестьянку», может быть продан или даже подарен вместе со всеми своими активами. По информации СМИ, сначала Сергей Родионов продал половину компании давнему другу Бокареву и его партнеру Искандеру Махмудову, а потом снова стал единственным владельцем издательского дома. Родионов объяснял свой шаг стремлением избежать конфликта интересов, который может возникнуть у акционеров — крупных предпринимателей.