Кампания является самой масштабной за всю историю работы Coca-Cola в России

Компания Coca-Cola является официальным партнером FIFA. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA Coca-Cola объявила о запуске самой масштабной за всю историю работы в России интегрированной маркетинговой кампании #готовы, которая продлится до окончания мундиаля.

Цель кампании — дать людям по всей стране возможность стать частью главного футбольного события на планете. Ее ключевыми элементами станут:

уникальное футбольное приложение Coca-Cola для ВКонтакте

Coca-Cola для ВКонтакте национальное промо для потребителей, в котором будет разыграно более миллиона призов

в котором будет разыграно более миллиона призов рекламная кампания с участием игроков сборной России по футболу

с участием игроков сборной России по футболу футбольный гимн Coca-Cola, специально созданный к Чемпионату мира. В оригинальной версии его исполняет Джейсон Деруло, а русскоязычный вариант в скором времени представит Баста.

Футбольный гимн Coca-Cola

По традиции, к Чемпионату мира по футболу FIFA Coca-Cola представляет свой собственный футбольный гимн. Его русскоязычная версия будет создана популярным рэп-музыкантом и Послом от города-организатора мундиаля Ростова-на-Дону Бастой в партнерстве с Джейсоном Деруло.

Официальный релиз намечен на 11 мая 2018 года. Эта композиция станет главной мелодией кампании #готовы.

Исполнителем глобальной версии футбольного гимна Coca-Cola стал всемирно известный музыкант Джейсон Деруло. Композиция Colors, официальный релиз которой состоялся 9 марта, моментально стала хитом, а официальный клип, выпущенный 12 апреля, менее чем за 48 часов собрал более 2 миллионов просмотров и вошел в топ-10 YouTube.

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Футбол для всех во ВКонтакте

Футбольное приложение Coca-Cola для социальной сети «ВКонтакте» позволит каждому почувствовать себя частью футбольного праздника.

С помощью приложения люди со всей страны смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира по футболу и других ценных призов. Кроме того, здесь можно узнать обо всех мероприятиях, которые проводит Coca-Cola в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, выложить свои фотографии с Тура Официального Кубка, выяснить, сколько рукопожатий связывает тебя с футболистами Сборной России по футболу, и многое другое.

Самое интересное Coca-Cola приготовила для юных поклонников футбола — у подростков появится уникальный шанс принять участие в матчах мундиаля, включая финал, в качестве сопровождающего судьи. Именно он выносит и подает судье монетку перед стартом матча.

Розыгрыш проводится среди парней или девушек от 14 до 17 лет. Чтобы принять в нем участие, нужно купить банку Coca-Cola со специальным дизайном, сделать с ней креативное фото и выложить его в приложении.

Национальное промо для потребителей

В ходе масштабной промокампании будет разыграно более миллиона футбольных призов: стаканов, футболок и мячей в дизайне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Кампания стартует 1 мая 2018 года и продлится вплоть до 15 июля.

Партнерство со Сборной России по футболу

Coca-Cola с 1996 года является официальным партнером сборной России по футболу. Ее игроки также стали частью кампании #готовы. Их можно будет увидеть в ТВ-роликах, в видео для социальных сетей и на наружной рекламе во всех 11 городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. С помощью подобных инициатив Coca-Cola вносит свой вклад в популяризацию и развитие футбола в России.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c Coca-Cola

Значимый вклад в подготовку к приближающемуся мировому первенству вносит и Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с эксклюзивным организатором — Coca-Cola.

1 мая 2018 года Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA вернется в Россию и продолжит путешествие по стране, чтобы посетить еще 9 городов: Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Возвращение самого желанного футбольного трофея в Россию ознаменует начало финишной прямой, на которую выходит подготовка к мировому футбольному первенству.

Вклад Coca-Cola в операционную составляющую Чемпионата мира по футболу FIFA

Как официальный партнер FIFA и ведущий в мире производитель безалкогольной продукции, Coca-Cola не только помогает создавать атмосферу предвосхищения мундиаля, но и вносит вклад в его успешное проведение. Компания обеспечит безалкогольными напитками более 3,5 миллионов посетителей 12 стадионов мундиаля и 4,5 миллионов гостей Фестиваля болельщиков FIFA.

На Фестивале болельщиков FIFA и стадионах Coca-Cola создаст специальные зоны, где любители футбола смогут подготовиться к предстоящему матчу — приобрести безалкогольные напитки, а также поучаствовать в различных активностях, включая выдачу сувениров. Кроме того, Coca-Cola оборудует зоны для публичного просмотра матчей мундиаля в ряде российских городов.