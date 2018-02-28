Суд вновь посчитал, что истец не представил доказательств возврата ответчику обеспечительных платежей

Апелляционный суд подтвердил отказ в иске департамента СМИ и рекламы Москвы о взыскании с оператора наружной рекламы ООО «ТРК» 252,3 млн рублей, сообщает РАПСИ.

Департамента СМИ и рекламы Москвы обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 8 декабря 2017 года. Суд тогда посчитал, что истец не представил доказательств возврата ответчику обеспечительных платежей. Как отметил суд, департаментом не представлено доказательств того, что ответчиком не исполнены обязательства по демонтажу рекламных конструкций.

Условиями договора регламентирован порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в Москве, установлены обязательства сторон, предусматривавшие их исполнение исключительно в Москве, отметила апелляция. Поэтому выводы суда первой инстанции о том, что спорные договоры не содержат сведений о месте исполнения, не соответствуют действительности и требованиям действующего законодательства. В связи с этим определение по настоящему делу является незаконным и подлежит отмене, говорится в постановлении апелляции.

Напомним, столичный департамент в январе 2017 года уведомил ООО «ТРК» о расторжении договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы, в связи с тем, что оператор своевременно не совершил оплату.

Согласно условиям договоров с городской администрацией, ООО «ТРК» обязывалось ежегодно производить оплату на основании выдаваемых департаментом расчётов и в четко установленные сроки. Всего по договорам, заключенным в 2013 году, оператор наружной рекламы был должен заплатить 212 миллионов рублей, по договорам 2014 года — 1,7 миллиарда рублей.

Ранее суд удовлетворил иск оператора наружной рекламы ООО «ТРК» о взыскании со столичного департамента СМИ и рекламы долга в размере 167 миллионов рублей.