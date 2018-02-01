В глобальном рейтинге самых ценных брендов мира Brand Finance Global 500 поменялись лидеры



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Компания Amazon обошла Google и Apple в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance и впервые заняла первое место. Стоимость бренда Amazon за год выросла на 42% до $150,8 млрд.

Google сместился с первой позиции рейтинга, которую занимал в 2017 году, на третью, продемонстрировав медленный рост стоимости бренда – на 10% до $120,9 млрд.

Аналитики Brand Finance отмечают, что Google является чемпионом по поиску в интернете, лидирующей облачной и операционной системой, однако, как и Apple, фокусируется на конкретных нишах. Это сдерживает потенциал роста бренда, ведь успехи Google в других областях, автомобильном секторе и смартфонах, по-прежнему невелики.

Apple осталась на втором месте в рейтинге, показав рост стоимости бренда на 37% до 146,3 млрд.после падения на 27% в 2017 году. Несмотря на это, его будущее выглядит мрачным из-за слабого спроса на iPhone X.

Российские бренды тоже присутствует в Brand Finance Global 500: Сбербанк на 129-ом месте со стоимостью $11,6 млрд, «Газпром» на 315-ом, «Лукойл» на 365-ом. Подробнее об этом в материале о том, что Сбербанк признан самым дорогим российским брендом.

Технологические бренды лидируют в рейтинге самых ценных брендов мира, из года в год опережая телекоммуникационные. Впечатляющий рост у Youtube – на 114%, что позволило подняться на 70 позиций до 42-го места.

В глобальном рейтинге ценных брендов заметно увеличивается вес Китая. С 2008 года совокупная доля китайских брендов в общемировом значении поднялась с 3% до 15%, а их общая стоимость – на 888% до $911,5 млрд. Китайские Huawei, Ping An,State Grid, Evergrande, ICBC, Yili, Haval, Wuliangye и другие сейчас признаются как качественные бренды. Brand Finance ожидает, что китайские бренды будут расти во все большем числе секторов экономики.

Совершенно другая расстановка сил в ТОП-10 по показателю индекса силы бренда, где лидирует компания Disney (индекс 92,3 против 91,3 в 2017 году). По прогнозам Brand Finance, Disney будет одним из самых интересных и перспективных брендов на ближайшие годы в свете недавней покупки контрольного пакета акций в 21st Century Fox.

Brand Finance рассчитывает стоимость брендов, используя «Метод отчислений роялти». Этот подход предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой брендa и расчет ставки роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не принадлежал. Таким образом, бренд оценивается как отчуждаемый актив.