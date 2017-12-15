В рамках сделки Disney получит киностудию Twentieth Century Fox Film, международные каналы и другие медиактивы холдинга

The Walt Disney Company сообщила, что приобретёт часть активов 21st Century Fox за $52,4 млрд. Согласно условиям крупнейшей сделки в истории киноиндустрии, Disney достанутся права на самый кассовый фильм всех времен «Аватар», «Симпсонов», «Людей Икс» и другие.

Сделка будет осуществлена путем обмена акциями, она включает 39% акций Fox's в спутниковом вещателе Sky и киностудию 20th Century Fox. Общая сумма сделки — $66,1 млрд, долг Fox в размере около $13,7 млрд Disney возьмет на себя.

В состав новой объединенной компании войдут киностудии Twentieth Century Fox Film, кабельные и международные каналы и другие медиактивы. Кроме того, в рамках сделки Disney получит авторские права на Marvel, «Симпсонов», «Футураму», «Дэдпула» и многие другие медийные бренды. Также Disney увеличит свою долю в стриминговом сервисе Hulu, которым до этого владели несколько компаний – Disney, Fox, Comcast и Time Warner.

Непосредственно перед сделкой часть активов 21st Century Fox —телевизионная сеть Fox Broadcasting, а также каналы Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network — будут выделены в отдельную компанию, которая перейдет в собственность акционеров 21st Century Fox и будет котироваться на бирже.

В собственности семейства Мердоков сохранится компания News Corporation, контролирующая активы в области печатных СМИ.