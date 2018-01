Инновационный магазин Amazon Go открылся в Сиэтле

Amazon – крупнейшая американская компания по продаже товаров и услуг через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. После года экспериментов и тестирований Amazon открыла свой первый офлайн-супермаркет без касс.

Онлайн-ритейлер объявил о создании бескассового формата своего первого офлайн-магазина Amazon Go еще в 2016 году.

Принцип работы сервиса напоминает механику автопилота в автомобилях: компьютерное сканирование, работа датчиков, анализ данных. Такую технологию в рамках работы магазина в Amazon назвали Just Walk Out, она автоматически распознает, какие продукты взял покупатель, а также замечает, если товар был возвращен на полку. Оплата покупок происходит с помощью приложения Amazon Go при прохождении покупателей через специальные турникеты на выходе. Магазин также оснащен десятками видеокамер, которые непрерывно следят за посетителями супермаркета.

Отметим, что при тестировании новой технологии компания столкнулась с рядом проблем. В частности, сложности в идентификации похожих между собой покупателей. Представители Amazon также рассказали о путанице товаров на полках, которая возникала в случае, если та или иная вещь возвращалась не на свое место.