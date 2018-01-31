Российский банк попал в глобальный рейтинг самых ценных брендов по версии Brand Finance



Фото РИА Новости

Сбербанк стал самым дорогим российским брендом в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии ведущей независимой компании по оценке бизнеса Brand Finance. За последний год стоимость бренда Сбербанк увеличилась с $ 9,1 млрд. до $11,6 млрд.

В глобальном рейтинге брендов Global 500 российский банк занял 129-е место. Помимо Сбербанка в него вошли два других бренда из России – «Газпром» и «Лукойл», занявшие 315-е и 365-е места соответственно.

«Высокое место нашего бренда в международном рейтинге – это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг. Новая стратегия развития группы Сбербанк на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий», – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк также поднялся с 24-й на 21-ю позицию в рейтинге самых ценных банковских брендов Brand Finance Banking 500, став единственным российским брендом в ТОП-50. При этом по показателю индекса силы бренда Сбербанк расположился на второй позиции среди всех банков мира, уступив на 0,2 пункта только китайскому ICBC, а по показателю капитала бренда, который входит в индекс силы бренда, обогнав и его.

«Если мы посмотрим на Сбербанк, то это практически 2% суммарной стоимости лучших 50 брендов в банковской индустрии во всем мире. То есть Сбербанк – это большой и ценный банк. За последние 10 лет он утроился в стоимости. Притом, что финансовые и экономические условия не способствовали такому росту. Сбербанк добился этого благодаря исключительно правильной стратегии, постоянном улучшении работы с клиентами, прибыльности и продуктовой линейке, фокусу на инновациях и том, что банковская сфера не стоит на месте и потребитель тоже меняется», – объясняет CEO and President Brand Finance Plc Дэвид Хей (David Haigh).

Сбербанк является одним из крупнейших рекламодателей в России. Его усилия в области маркетинга также внесли большой вклад в увеличение стоимости бренда, уверены игроки российского рекламного рынка.

«Примечательно, что стоимость бренда, в первую очередь, складывается из показателей, которые фиксируют результаты работы компании в сфере маркетинга и PR. Сбербанк из года в год демонстрирует успешную работу в маркетинге, получая престижные награды за эффективность рекламных кампаний (Effie), креативные решения, которые становятся “золотыми” на российских и международных фестивалях. За этим стоит правильная коммуникация с потребителем, который откликается, делает выбор в пользу Сбербанка и тем самым растит, вместе с акционерами и сотрудниками банка ценность и силу бренда», – отмечает президент АКАР, гендиректор агентств Grey и Geometry Global Алексей Ковылов. «Мы, как глобальные эксперты в области бренд коммуникации, можем сказать, что это абсолютно беспрецедентный успех. В России последние 10 лет Сбербанк является флагманом во всем, что касается последовательной реализации долгосрочной бизнес-стратегии, направленной на цифровую трансформацию бизнеса – из банковского гиганта в гиганта технологического, при этом нацеленного служить интересам каждого клиента. Этот системный успех на локальном рынке позволил Сбербанку недосягаемо оторваться по стоимости бренда от любого другого российского бизнеса вне зависимости от сектора экономики», – добавляет CEO & Chairman Publicis Communications Russia Владимир Ткачев.

Brand Finance рассчитывает стоимость брендов, используя «Метод отчислений роялти». Этот подход предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой брендa и расчет ставки роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не принадлежал. Таким образом, бренд оценивается как отчуждаемый актив.

