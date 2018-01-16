Новый подсчет показал, что объем рынка превосходит самые смелые ожидания

Рынок онлайн-рекламы может оказаться вдвое больше, чем предполагалось ранее. На этом настаивает Стивен Ю, аналитик Credit Suisse. В финансовой организации полагают, что оценивать интернет-компании с высокой капитализацией вместе с традиционным рекламным рынком неправильно. Там предлагают более оптимистичный сценарий, при котором потенциальный объем рынка digital составляет 3 трлн долларов, сообщает Business Insider.

Огромная цифра есть коэффициент прибыльности 800 крупнейших ритейлеров (в среднем равен 25%), помноженный на их выручку. Столько компании смогут теоретически потратить на продвижение в интернете. Конечно, при условии, что на закупку онлайн-рекламы будет уходить вся прибыль. Лидерами, которые поделят львиную долю триллионов, аналитик называет Google, Amazon и Facebook.

Перераспределение бюджетов неизбежно, считают эксперты Credit Suisse. Традиционные торговые сети ждет упадок, покупатели уходят в онлайн, а вместе с изменением потребительского поведения меняются и привычки рекламодателей. Ю полагает: чем больше ритейлеры будут продавать через интернет, тем большую часть прибыли они будут направлять на покупку онлайн-рекламы.

Другие аналитики оценивают рынок рекламы в более «скромные» 1,3 трлн долларов, и это, однако, в два раза больше, чем считалось ранее. Сейчас часть этого потенциального рекламного пирога тратится на традиционные каналы, такие как наружка и ТВ. С их помощью ритейлеры пытаются привлечь потребителей в оффлайн магазины.

Согласно прогнозу исследовательской компании eMarketer, по итогам 2017 года глобальные расходы на рекламу составят 584,14 млрд долларов, в том числе на digital — 228,44 млрд долларов.

Аналитики расценивают положение Google и Facebook как «дуополию». За год их доля на рынке интернет-рекламы США выросла с 60,5% до 63,1%, подсчитали в eMarketer. Потеснить лидеров готовится Amazon, чья рекламная выручка может достигнуть 4,5 млрд долларов в 2018 году, предсказывает JPMorgan. В 2017-м компания «притянула» десятую часть digital бюджетов американского ритейла, и это не предел. Только в США интернет-гигант может заработать до 6 млрд долларов, говорит аналитик Даг Анмут. Новым источником доходов должен стать голосовой помощник Alexa — в начале января появились сообщения, что Amazon планирует рекламировать продукцию с помощью «умных» устройств Echo.

Еще одно предостережение Google получил от исследовательской компании Forrester. Ее аналитики говорят о неуклонном снижении доли Google на рынке контекста. В 2011–2016 годах этот показатель сократился с 88% до 78%. Рынок растет за счет популярности мобильного поиска, но выгоду от этого получает не только Google, но и его конкуренты — Amazon, Pinterest и Apple.

По итогам третьего квартала 2017 года выручка Google составляла 27,5 млрд долларов, Facebook — 27,7 млрд долларов, выручка от продаж Amazon — 43,7 млрд долларов.