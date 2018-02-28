Контракт распространяется и на российский рынок

Фармкомпания «Буарон», владелец «Оциллококцинум», «Дантинорм», «Гомеовокс», «Стодаль», «Гомеострес» и других брендов, выбрала глобального рекламного партнера, в том числе и на российском рынке.

Контракт с агентством Vizeum (входит в Dentsu Aegis Network) включает стратегическое и тактическое медиапланирование, а также закупку рекламы во всех медиа. «Мы рады, что клиент по достоинству оценил наше предложение. Опыт и экспертиза Vizeum позволяют создать и воплотить наиболее подходящие решения для клиента и эффективно повлиять на его бизнес-показатели», – заместитель генерального директора Vizeum в России Ольга Меринова.

«Одна из приоритетных задач «Буарон» в России сегодня – обеспечить грамотное информационное сопровождение препаратам, которые уже занимают достойное место в системах здравоохранения многих стран мира, являясь основой ответственного самолечения. В России сегодня представлены самые социально востребованные лекарства из портфеля «Буарон», эффективность и безопасность которых признана во многих странах. Но, конечно, мы хотим развиваться дальше. Нам важно, чтобы российские пациенты и специалисты понимали возможности и преимущества гомеопатических препаратов «Буарон»: как при самостоятельном приеме, так и при комплексном назначении врачом», комментирует генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина.

Vizeum специализируется на планировании и проведении интегрированных коммуникационных кампаний. На глобальном уровне Vizeum лидирует по объему нового бизнеса, согласно RECMA в 2017 году. Среди клиентов агентства: Astellas, General Motors, Nikon, Shiseido, SUN InBev и другие рекламодатели.