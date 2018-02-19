Андрей Чуваев, возглавлявший Vizeum на протяжении трех лет, покинет компанию

Рекламная группа Dentsu Aegis Network консолидирует свои агентства Vizeum и Ad O’clock в рамках сетевой стратегии three power brands. Генеральным директором объединенной структуры назначен Александр Звягинцев, сообщила компания.

Александр Звягинцев работает в Dentsu Aegis Network с 2011 года, в январе 2018 года занял должность гендиректора агентства Vizeum. Он будет отвечать за дальнейшее развитие бизнеса агентства Vizeum, консолидацию с командой Ad O’clock и реализацию стратегии в рамках единой сетевой операционной модели. Клиентские группы Ad O`Clock будут интегрированы в агентство Vizeum, с которым также будут перезаключены текущие контракты.

Андрей Чуваев, возглавлявший Vizeum на протяжении 3 лет, покидает компанию по истечении срока контракта. О новой позиции Андрея будет объявлено отдельно, уточнили в Dentsu Aegis Network.

«Сеть Vizeum получила новый импульс к развитию, став мировым лидером среди агентств по объему выигранных новых аккаунтов. В конце 2017 года произошло репозиционирование агентского бренда, основой которого стало повышение эффективности медиа инвестиций относительно бизнес-результатов с учетом правил игры в цифровой экономике. Перед Александром стоят задачи по дальнейшей экспансии Vizeum на российском рынке и внедрению технологических продуктов в клиентские решения», – отмечает управляющий директор по развитию агентств и операционной деятельности Dentsu Aegis Network Александр Захаров.

В настоящее время на глобальном уровне Dentsu Aegis Network активно развивает специализированные агентские бренды по направлениям сервисов, медиа и технологий, но фокусируется на трех сетях фронтальных клиентских сервисных агентств – Carat, Vizeum и dentsu X. Vizeum специализируется на планировании и проведении интегрированных коммуникационных кампаний. На глобальном уровне Vizeum лидирует по объему нового бизнеса, согласно RECMA в 2017 году. Среди клиентов агентства: Astellas, General Motors, Nikon, Shiseido, SUN InBev и другие рекламодатели.

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia является представительством в России и СНГ международной сети Dentsu Aegis Network. В состав Dentsu Aegis Network Russia входят медиаагентства Carat, Vizeum, dentsu X и People & Screens, digital-агентства Isobar Moscow и Traffic Isobar, performance marketing агентство iProspect, компания AMNET, предоставляющая услуги по закупке и продаже digital рекламы (RTB) и специалист в области наружной рекламы агентство Posterscope. Dentsu Aegis Network Russia выступает стратегическим партнером коммуникационного агентства Aaron Lloyd Media, рекламных агентств 171 Meridian, adActum и Media Mind.