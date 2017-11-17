 

16 ноября состоялась церемония награждения победителей фестиваля рекламы EPICA AWARDS 2017.

Напомним, что в шорт-лист вошло много российских работ, но, к сожалению, по итогам фестиваля ни гран-при, ни золотых наград отечественные агентства не получили.

 

 

Серебрянные призёры

PERSONAL ELECTRONICS & DEVICES

«Комната» 

Клиент: HP Inc
Агентство: Publicis Russia 

FILMS & SERIES

«Сделано диабетиками» 

Клиент: Акку-Чек
Агентство: РА «Восход»

NATIVE ADVERTISING

«NEIGHBORHOODS» 

Клиент: Сбербанк
Агентство: GOOD

ONLINE CAMPAIGNS – BUSINESS TO BUSINESS & CORPORATE

«NEIGHBORHOODS» 

Клиент: Сбербанк
Агентство: GOOD

ONLINE CAMPAIGNS – FOOD & DRINK

«Кофе не наркотик»

Клиент: Кооператив Чёрный
Агентство: Possible Group

WEBSITES

«Земля 2050» 

Клиент: «Лаборатория Касперского»
Агентство: Possible Moscow

ONLINE CAMPAIGNS – AUTOMOTIVE

«Everest» 

Клиент: TOYOTA
Разработчик: Яндекс.Карты

MOBILE CAMPAIGNS

«Аукцион на Солнце» 

Клиент: группа «Аукцион»
Агентство: Great Advertising Group

Бронзовые призёры

FOOD

«Все любят крабов» 

Клиент: Viciunai Group
Агентство: РА «Восход»

MEDIA

«Дождь vs. Ложь»

Клиент: Телеканал «Дождь»
Агентство: РА «Восход»

«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»

Компания: RT

INTEGRATED CAMPAIGNS

«Кофе не наркотик»

Клиент: Кооператив Чёрный
Агентство: Possible Group

 BRANDED GAMES

«RUNTOSCROLL» 

Клиент: adidas
Агентство: Friends Moscow

MOBILE CAMPAIGNS

«RUNTOSCROLL»

Клиент: adidas
Агентство: Friends Moscow

EVENTS

«Guilty Clothes» 

Клиент: The Survivors Trust
Агентство: Marvelous LLC Moscow

BRAND IDENTITY

«Living texture» 

Клиент: Grut
Агентство: Suprematika

ONLINE SOCIAL NETWORKS

«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»

Компания: RT

MOBILE SITES & APPS

«1 MB Campaign» 

Клиент: SkyLink
Агентство: Marvelous LLC Moscow