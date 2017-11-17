8 серебрянных и 10 бронзовых наград получили работы от российских агентств

16 ноября состоялась церемония награждения победителей фестиваля рекламы EPICA AWARDS 2017.

Напомним, что в шорт-лист вошло много российских работ, но, к сожалению, по итогам фестиваля ни гран-при, ни золотых наград отечественные агентства не получили.

Серебрянные призёры

PERSONAL ELECTRONICS & DEVICES

«Комната»

Клиент: HP Inc

Агентство: Publicis Russia

FILMS & SERIES

«Сделано диабетиками»

Клиент: Акку-Чек

Агентство: РА «Восход»

NATIVE ADVERTISING

«NEIGHBORHOODS»

Клиент: Сбербанк

Агентство: GOOD

ONLINE CAMPAIGNS – BUSINESS TO BUSINESS & CORPORATE

«NEIGHBORHOODS»

Клиент: Сбербанк

Агентство: GOOD

ONLINE CAMPAIGNS – FOOD & DRINK

«Кофе не наркотик»

Клиент: Кооператив Чёрный

Агентство: Possible Group

WEBSITES

«Земля 2050»

Клиент: «Лаборатория Касперского»

Агентство: Possible Moscow

ONLINE CAMPAIGNS – AUTOMOTIVE

«Everest»

Клиент: TOYOTA

Разработчик: Яндекс.Карты

MOBILE CAMPAIGNS

«Аукцион на Солнце»

Клиент: группа «Аукцион»

Агентство: Great Advertising Group

Бронзовые призёры

FOOD

«Все любят крабов»

Клиент: Viciunai Group

Агентство: РА «Восход»

MEDIA

«Дождь vs. Ложь»

Клиент: Телеканал «Дождь»

Агентство: РА «Восход»

«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»

Компания: RT

INTEGRATED CAMPAIGNS

«Кофе не наркотик»

Клиент: Кооператив Чёрный

Агентство: Possible Group

BRANDED GAMES

«RUNTOSCROLL»

Клиент: adidas

Агентство: Friends Moscow

MOBILE CAMPAIGNS

«RUNTOSCROLL»

Клиент: adidas

Агентство: Friends Moscow

EVENTS

«Guilty Clothes»

Клиент: The Survivors Trust

Агентство: Marvelous LLC Moscow

BRAND IDENTITY

«Living texture»

Клиент: Grut

Агентство: Suprematika

ONLINE SOCIAL NETWORKS

«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»

Компания: RT

MOBILE SITES & APPS

«1 MB Campaign»

Клиент: SkyLink

Агентство: Marvelous LLC Moscow