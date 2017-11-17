16 ноября состоялась церемония награждения победителей фестиваля рекламы EPICA AWARDS 2017.
Напомним, что в шорт-лист вошло много российских работ, но, к сожалению, по итогам фестиваля ни гран-при, ни золотых наград отечественные агентства не получили.
PERSONAL ELECTRONICS & DEVICES
Клиент: HP Inc
Агентство: Publicis Russia
FILMS & SERIES
Клиент: Акку-Чек
Агентство: РА «Восход»
NATIVE ADVERTISING
Клиент: Сбербанк
Агентство: GOOD
ONLINE CAMPAIGNS – BUSINESS TO BUSINESS & CORPORATE
Клиент: Сбербанк
Агентство: GOOD
ONLINE CAMPAIGNS – FOOD & DRINK
Клиент: Кооператив Чёрный
Агентство: Possible Group
WEBSITES
Клиент: «Лаборатория Касперского»
Агентство: Possible Moscow
ONLINE CAMPAIGNS – AUTOMOTIVE
Клиент: TOYOTA
Разработчик: Яндекс.Карты
MOBILE CAMPAIGNS
Клиент: группа «Аукцион»
Агентство: Great Advertising Group
FOOD
Клиент: Viciunai Group
Агентство: РА «Восход»
MEDIA
Клиент: Телеканал «Дождь»
Агентство: РА «Восход»
«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»
Компания: RT
INTEGRATED CAMPAIGNS
Клиент: Кооператив Чёрный
Агентство: Possible Group
BRANDED GAMES
Клиент: adidas
Агентство: Friends Moscow
MOBILE CAMPAIGNS
Клиент: adidas
Агентство: Friends Moscow
EVENTS
Клиент: The Survivors Trust
Агентство: Marvelous LLC Moscow
BRAND IDENTITY
Клиент: Grut
Агентство: Suprematika
ONLINE SOCIAL NETWORKS
«#1917LIVE: Что, если бы Твиттер существовал 100 лет назад»
Компания: RT
MOBILE SITES & APPS
Клиент: SkyLink
Агентство: Marvelous LLC Moscow