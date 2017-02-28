Эксперт предсказал, какие профессии находятся в зоне риска

О замене людей роботами не говорит только ленивый. PwC относит роботов к технологиям, которые в будущем окажут наибольшее влияние на бизнес и коммерческую жизнеспособность. За примерами далеко ходить не надо — роботы уже решают юридические вопросы и подбирают сотрудников.

Недавно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на Всемирном правительственном саммите заявил, что роботы будут осваивать новые виды работы, причем они будут делать это лучше людей. По его мнению, массовая безработица станет очень серьезной социальной проблемой. В докладе Международной федерации роботов (IFR) говорится, что наибольшим спросом промышленные роботы пользуются в автомобилестроении, электроники и металлообработки.

Однако это не означает, что представителям творческих профессий можно расслабиться. Вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить креативного директора, остается открытым.

Глава OgilvyOne Брайан Фезерстонхоу, например, считает, что в творческой области машине далеко до человека — она не может генерировать идеи, работать в условиях неопределенности и выстраивать доверительные отношения с другими участниками процесса.

Глава The Palmer Group Шелли Палмер пошел дальше и решил поразмышлять над тем, какие профессии первыми окажутся в зоне риска. Свой прогноз он озвучил изданию Ad Age. Под роботами эксперт понимает не андроидов, а все технологии, способные выполнять задачи вместо человека. Итак, кому же надо быть готовым к конкуренции с роботами?

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1. Менеджеры среднего звена

Если вы перетаскиваете цифры из одной ячейки Excel в другую, роботы уже стучатся в вашу дверь. Любая работа, где «особые и уникальные» знания об отрасли применяются для поиска взаимосвязей между наборами цифр, будет автоматизирована в первую очередь.

2. Продажники

Роботы способны оптимизировать весь процесс продажи — от запроса предложений и ценообразования до оформления заказа. Редкий начальник откажется от такой возможности, учитывая, что компьютер не берет откаты и не требует льгот.

3. Репортеры и журналисты

Написать великий американский роман трудно, чего не скажешь о репортажах с места события. Роботы научатся анализировать аналитические материалы, отбирать нужные данные и подбирать визуальный контент, считает Палмер. Результат — читабельный текст или внятный комментарий к матчу, и все без участия человека.

4. Бухгалтеры

Роботы гораздо лучше человека разберутся с задолженностями, инвентарем и аудитом — и все это благодаря оперативной обработке больших данных.

5. Врачи

Роботы уже научились проводить диагностику и делать хирургические операции. Их использование в медицине особенно актуально в связи с увеличением населения Земли — если популяция будет расти в соответствии с прогнозом ООН, всем «человечных» докторов не хватит.

И Палмер, и Фезерстонхоу сходятся в том, что желающему продолжить карьеру необходимо адаптироваться и развивать когнитивные способности высшего порядка. В этом случае человек будет не пользователем, а партнером умной машины, который понимает, как сделать совместную работу наиболее продуктивной.