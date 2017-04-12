В Совете Федерации предложили закрыть «дыру» в законодательстве



Валентина Матвиенко. Фото РИА Новости

Закон о запрете продажи SIM-карт без паспортов принят, но не работает, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, карты по-прежнему продают на рынках, вокзалах, автостоянках. Сенатор обратила внимание на проблему после теракта в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, террористы и их пособники пользовались одноразовыми SIM-картами.

Матвиенко поручила проконтролировать подготовку законопроекта о запрете сотовым операторам выдавать SIM-карты через посредников. Разработать поправки, которые бы «закрыли дыру в законодательстве, собиралось Министерство внутренних дел. Заняться этим вопросом либо подключиться к созданию проекта должна зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. Как именно будут исправлять действующий закон, не уточняется.