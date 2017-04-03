Бесплатные такси, кнопка "Я в безопасности" и увеличенная емкость мобильных сетей

Сегодня около 3 часов дня в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По официальным данным, 10 человек погибло и более 20 госпитализировано. Рассказываем, что делали крупные компании, чтобы помочь жителям города.

Бесплатные сервисы такси

Сегодня крупные сервисы такси, Яндекс.Такси, Uber и такси «Таксовичкоф», отменили плату за проезд по городу в течение дня. Сервис онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси» попросил партнеров – операторов таксопарков – отправить максимальное количество автомобилей на линии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RNS.

«Мы оповестили всех наших партнеров в Санкт-Петербурге, попросив их вывести на линии максимально возможное количество автомобилей, чтобы люди могли беспрепятственно перемещаться. Кроме того, мы индивидуально оповещаем водителей через "Яндекс.Таксометр" и SMS», – сообщила пресс-служба компании.

Так же отреагировал и крупнейший оператор такси – Uber.

«Мы глубоко потрясены произошедшим и соболезнуем родственникам и друзьям погибших в Санкт-Петербурге. Мы приложим все усилия, чтобы помочь людям, оказавшимся на месте трагедии. Мы отправили сообщение всем водителям на линии с просьбой быть ближе к окрестностям Невского проспекта, чтобы помочь людям добраться до нужного пункта назначения. Все поездки с Uber из района, где произошла трагедия, будут бесплатными для пользователей до конца дня. Мы готовы оказать содействие правоохранительным органам в случае необходимости», – заявили представители сервиса RNS.

С таким же предложением выступили другие крупные сети – такси «Таксовичкоф» и сервис каршеринга «Делимобиль».

«Таксовичкоф» заявил, что бесплатно отвезет жителей Петербурга, находящихся около станций метро, закрытых из-за теракта, в любую точку в пределах КАД.

Сервис «Делимобиль» сообщил, что до конца 3 апреля поездки на автомобилях в Санкт-Петербурге будут бесплатными, а сотрудники сервиса будут доставлять машины к закрытым станциям метро.

Facebook: проверка безопасности

Facebook активировал для жителей Санкт-Петербурга кнопку «Я в безопасности». Нажав на нее, пользователи сообщают окружающим, что их жизни и здоровью не угрожает опасность, а также могут спросить, в безопасности ли их друзья.

Систему оповещения о безопасности Facebook запустил в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Тогда пользователи могли сообщить, что они живы, и проверить, находится ли в опасной зоне кто-нибудь из их друзей.

Мобильные операторы расширили емкость сетей

Мобильные операторы приняли меры по расширению емкости сети. Об этом сообщает РБК.

Представители Теле2 заявили, что сеть перевели на режим «новогодней ночи», когда идет значительный рост трафика.

Также емкость сетей увеличил «Мегафон»: «Мобильная связь "Мегафона" в петербургском метрополитене работает без сбоев, но резко увеличилась нагрузка на сеть. Мы дополнительно приняли меры по расширению емкости сети».

Представитель МТС сообщил, что происходит активная работа для расширения емкости трафика: «Оперативно расширяем емкость сетей для пропуска трафика, чтобы абоненты могли связаться друг с другом».

Телеканалы меняют эфирную сетку

Два крупнейших телеканала России – «Первый канал» и «Россия 1» – сняли с эфира развлекательные программы. Первый канал не будет показывать программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». Шоу «Давай поженимся» заменено информационно-аналитической программой «Первая студия». Россия 1 сняла с эфира ток-шоу «Прямой эфир»