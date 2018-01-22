Руководившая ранее ООО «Авто Селл» Гюля Коган задержана в рамках уголовного дела о хищении средств на сумму более 1 млрд рублей

Полицейские задержали Гюлю Коган, экс-руководителя «Авто Селл», бывшего рекламного партнера Московского метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Коган была задержана в ходе допроса в деле о хищении средств Московского метрополитена, сообщил источник. По мнению другого источника в транспортном комплексе столицы, Коган задержана в связи с тем, что ООО «Авто Селл» задолжало Московскому метрополитену более 1 млрд рублей.

В 2011 году компания «Авто Селл» выиграла торги на право размещать рекламу на станциях и в вагонах столичного метро, пообещав выплатить метрополитену 14 млрд рублей за пять лет. Но компания регулярно недоплачивала обещанные суммы. По состоянию на середину 2015 года долг «Авто Селл» перед метрополитеном оценивался более чем в 1 млрд рублей. В результате, контракт с подрядчиком был расторгнут досрочно в одностороннем порядке в июле 2015 года.

Кредиторы пытались взыскать с компании более 30 млн рублей, однако в 2016 году Арбитражный суд Московской области признал «Авто Селл» банкротом. Заявление о несостоятельности подала сама компания.

Напомним, по аналогичной причине в конце 2017 года Московский метрополитен расторг договор с подрядчиком рекламы ООО «Трейд Компани».