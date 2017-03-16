Бывшего партнера метрополитена подозревают в хищении 728 млн



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Компания «Авто Селл» стала фигурантом уголовного дела. Дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает «Интерфакс». Речь идет о хищении денежных средств, принадлежащих ГУП «Московский Метрополитен», на сумму 728,7 млн рублей. «Авто Селл» обманывал бывшего партнера и при этом преднамеренно не исполнял договорные обязательства, говорится в постановлении.

«Авто Селл» размещала рекламу в столичной подземке с 2011 по 2015 год. Компания получила пятилетний договор по итогам торгов. Несколько лет подрядчик выполнял свои обязательства в полном объеме, однако с апреля 2015 года денежные средства на расчетный счет метрополитена не поступали. В результате трехмесячной просрочки платежей ГУП направило претензию на выплату долга и штрафа, но ответа не получило. Заведомо не выполняя работу, «Авто Селл» фактически продолжало размещать рекламу в Московском метрополитене. В частности, заключило контракт с «Глобал Плейс» на проведение рекламных кампаний в московском метро. Никаких действий по погашению задолженности компания не предпринимала.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области признал «Авто Селл» банкротом. Заявление о несостоятельности подала сама компания. Напомним, схожим образом закончились отношения между «Мосгортрансом» и «Бульварным кольцом». Перевозчик добился возбуждения уголовного дела по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.