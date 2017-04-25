Однако налоговая служба сможет получить средства только после расчета с основными кредиторами



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Кредиторы продолжают «наседать» на компанию «Авто Селл», хотя реестр требований уже закрыт. В прошлый четверг Арбитражный суд Московской области признал законными требования подмосковной межрайонной ИФНС №22. Налоговики просили включить в реестр более 30 млн рублей. В эту сумму входит задолженность (22,3 млн рублей), пеня (4,95 млн) и штраф (3,6 млн).

В качестве доказательств налоговая служба предоставила результаты выездной проверки, которая прошла осенью 2016 года. По ее итогам «Авто селл» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения. Это не первая претензия ИФНС к обанкротившемуся оператору. Как следует из документов дела, в декабре ведомство добилось включения в реестр задолженности в размере 8,7 млн рублей — столько компания недоплатила бюджету и внебюджетным фондам.

Теперь, поскольку реестр закрыт, требование ИФНС будет исполняться в последнюю очередь, после погашения требований основных кредиторов и за счет оставшегося имущества.

Напомним, бывшего рекламного партнера московского метрополитена признали банкротом в мае 2016 года. По решению суда «Авто Селл» назначили конкурсного управляющего.

Основным кредитором компании является ГУП «Московский метрополитен». Первоначально он просил записать на «Авто селл» более 4 млрд рублей долга, но суд посчитал сумму необоснованно завышенной. В итоге она снизилась до 1,37 млрд рублей.