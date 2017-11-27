«Трейд Компани» вовремя не предоставила банковскую гарантию по контракту



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«Московский метрополитен» предупредил «Трейд Компани», эксклюзивного подрядчика по размещению рекламы в подземке, что с 1 декабря 2017 года может в одностороннем порядке расторгнуть договор, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В текущем году подрядчик не предоставил банковскую гарантию, что дает метрополитену право с 10 декабря в одностороннем порядке расторгнуть договор.Дело в том, что по условиям договора, рекламный партнер должен ежегодно предоставлять финансовое обеспечение в размере 30% от стоимости контракта. За десять лет компания должна выплатить метрополитену 22,7 млрд рублей, следовательно сумма обеспечения составляет 6,8 млрд руб. Обеспечением может быть ежегодная безотзывная банковская гарантия. Ее осенью 2016 года «Трейд Компани» предоставил банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации.

На аукционе 2016 года «Трейд Компани» действовала в интересах холдинга «Гема» Александра Геллера, это признавали и в самом холдинге. Связанное с ним ООО «Авто Селл» было рекламным подрядчиком подземки с 2011 по 2015 год. Но в июле 2015-го метрополитен в одностороннем порядке расторг договор из-за просроченной задолженности в размере 1,1 млрд руб. Весной 2016-го оно было признано банкротом.

«Трейд Компани», по данным ЕГРЮЛ на октябрь 2016 года, принадлежит Александру Камышникову и находится в залоге у «ФК Открытие».Напомним, что рекламная компания пытается в суде снизить стоимость договора до 21,4 млрд руб. В октябре суд даже признал правоту рекламного подрядчика, однако метрополитен решил обжаловать это решение.