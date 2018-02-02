Mail.Ru Group принял решение об интеграции Am.ru в сервис бесплатных объявлений

Mail.Ru Group решила интегрировать Am.ru в «Юлу» и запускает сервис «Юла Авто». Помимо размещения объявлений новый проект предложит бесплатную диагностику и сертификацию у партнеров сервиса, а также кредиты по упрощенной схеме, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

Направление будет запущено на базе приобретенного Mail.ru Group в 2017 г. за $10 млн у Rambler&Co сервиса Am.ru, который планируется интегрировать в новое подразделение «Юла Вертикали». В него также войдут направление «Недвижимость» и «новые продукты». Руководителем подразделения станет Олег Голубцов, управлявший Am.ru, когда тот еще входил в Rambler&Co.

На момент запуска база «Юла Авто» включала в себя около 300 тыс. объявлений. Для сравнения: у Avito почти 725 тыс. объявлений в сегменте автомобилей, у «Авто.ру» – 566 тыс. «Юла Авто» развивает концепцию classified 2.0: помимо размещения объявлений сервис должен решать проблемы покупателей и продавцов в онлайне и офлайне.

«Мы предлагаем пользователям возможность пройти бесплатную диагностику и сертификацию у партнеров сервиса, взять кредит на подержанные автомобили по упрощенной схеме», – сообщает Олег Голубцов.

Эксперты считают, что интеграция «Юлы» и Am.ru должна стать эффективной с точки зрения маркетинга, так как в раскрутку и продвижение сервиса за последние полтора года вложены большие ресурсы. «Создание вертикали классифайдов именно под этим брендом выглядит наиболее разумным шагом. Кроме того, Mail.Ru Group оптимизирует активы в сегменте автоклассифайдов: компания вышла на этот рынок с покупкой Am.ru и теперь консолидирует то, что у нее есть»,— рассуждает эксперт.

Объявления о продаже автомобилей с сайта Am.ru стали автоматически появляться на «Юле» ещё в сентябре. Но новая услуга была доступна только тем, кто пользуется коммерческим размещением на автопортале