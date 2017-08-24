Скандал с безопасностью вряд ли позволит хостингу вернуться к прежнему уровню дохода



Depositphotos

Данные Standard Media Index подтверждают тот факт, что недавний скандал вокруг безопасности YouTube пошатнул доверие брендов к нему. Доходы от рекламы видеохостинга во 2 квартале снизились примерно на 26%, в то время как у аналогичных сервисов рекламные доходы выросли в среднем на 18%, сообщает AdExchanger.

Рекламные доходы YouTube в марте увеличились на 9%, однако уже в конце месяца крупные медиахолдинги, в частности, AT&T и Verizon Communications Inc. отказались от рекламы на сервисе из-за экстремистских видео. В результате компания начала терять рекламные доходы: в апреле на 25%, в мае на 22%, в июне на 32%.

Несмотря на усилия Google улучшить технологию проверки видеороликов и вернуть рекламодателей на YouTube, доверие крупных компаний заслужить вновь не так просто. Не известно, вернут ли они свои объявления на YouTube или как P&G и Unilever пересмотрят свои маркетинговые стратегии. Не исключено, что многие отдадут свою рекламу конкурентам, таким как hulu.

Крупные бренды в последнее время отдают предпочтение размещению рекламы на ТВ, однако доля интернет-рекламы по-прежнему растет. Для сравнения, в июле, интернет-реклама выросла на 19%, а радио-реклама на 22%. Эксперты, в свою очередь, полагают, что Google, с учетом всех этих факторов, добиться прежнего уровня доходов от YouTube не удастся.