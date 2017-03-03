Минкомсвязи и ФАС предложили смягчить формулировки в законопроекте



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Законопроект о регулировании аудиовизуальных сервисов может быть смягчен ко второму чтению. Предложения Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службы позволят вывести из-под действия закона соцсети, популярные видеосервисы и крупнейшие онлайн-кинотеатр ы. Речь идет о YouTube, Ivi.ru, Megogo и Okko, сообщает РБК. Участники рынка считают, что диалог с властями вышел на новый уровень.

В текущей редакции исключение делается для сервисов, предоставляющих «доступ исключительно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями — физическими лицами». Минкомсвязи хочет заменить слово «исключительно» на «преимущественно », поскольку на YouTube контент могут размещать и компании. Ведомство также предлагает освободить онлайн-кинотеатр ы от необходимости соблюдать «право на забвение». Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов поддержал идею: «Представьте, что какой-то пользователь потребует удалить из каталога фантастический фильм из-за несоответствия сюжета действительности ».

В свою очередь, В ФАС предлагает не распространять закон на ресурсы, если половина и более их пользователей — жители России или компания-организ атор сервиса распространяет за рубежом продукцию, созданную на территории России. «ФАС исходит из необходимости защиты безопасности российских пользователей, защиты внутреннего рынка, обеспечения роста конкурентоспособ ности российских товаров, работ и услуг на международном рынке», — объяснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Послабления выведут из-под действия закона Ivi.ru, Megogo и Okko, чью аудиторию составляют в основном российские пользователи.

Минкомсвязи направило свои предложения в Минэкономразвити я, Минфин, Минюст, Минкультуры и ФАС. Минэкономразвити я поддержало позицию, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Лашкина. Напомним, что законопроект был разработан Медиа-коммуникац ионным союзом, а в Госдуму его внесли депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев.

Ранее президент МКС Павел Степанов жаловался, что в России отсутствуют правила работы OTT-сервисов. Его предшественник, Сергей Петров, предлагал онлайн-кинотеатрам, которые хотят работать в нашей стране, перейти под управление российских юрлиц или граждан. Как отмечал медиаменеджер, крупнейший видеосервис Netflix не имеет представительств а в России, не платит здесь налоги и не заказывает контент у местных компаний.