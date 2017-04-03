На сайте компании появился анонс скорого релиза третьего поколения смартфона



Смартфон YotaPhone 2. Фото: РИА Новости

На сайте YotaPhone появилось сообщение о скорой презентации смартфона YotaPhone 3. В анонсе говорится, что предзаказ устройства откроется летом. Никакой дополнительной информации на сайте нет.

Отметим, в 2014 году производитель смартфонов Yota Devices прогнозировала выход YotaPhone 3 в 2016 году. Однако его релиз постоянно откладывался. Возможно, происходило это из-за продажи Yota Devices китайской China Baoli.

Весной прошлого года китайцы купили у инвестфонда Telconet 30% Yota Devices и получила эксклюзивное право семь лет продавать в Китае YotaРhone. Изначально компания планировала приобрести 64,9%, но изменила условия сделки из-за правил Гонконгской биржи.

Продажи первого YotaPhone в России стартовали в декабре 2013 года. Вторая версия российского смартфона поступила в продажу через год. К старту продаж было произведено около 150 тысяч инновационных гаджетов.