Ведущими проекта станут Яна Чурикова и Александр Листьев

На сервисах «Яндекса» и в эфире телеканала MTV будет выходить еженедельное музыкальное ток-шоу «#наМузыке». Производить передачу «Яндекс» будет совместно со студией «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

В эфире появятся музыканты, чьи композиции заняли верхние строчки в чарте сервиса «Яндекс.Музыка». В первых выпусках участвуют рэперы L’One и Mot, артист Дмитрий Маликов, группа IOWA. Вести программу будут Яна Чурикова и Александр Листьев.

«Нам интересно сделать интерактивную историю, в которой музыканты и фанаты встретятся и станут ближе друг к другу. Слушатели в студии и в онлайне зададут свои вопросы и смогут влиять на то, что будет происходить в прямом эфире. Поэтому в роли ведущей выбрали Яну Чурикову, опыт которой поможет в модерации прямого эфира на стыке ТВ и Digital», – сообщает директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

В прямом эфире программа будет выходить на «Яндекс.Музыка», на MTV будут транслироваться повторы. Премьера состоится 15 февраля.

Владельцем «Красного Квадрата» является Аркадий Ротенберг. Компания производит передачи «Большая разница», «Жестокие игры», «Прожекторперисхилтон», российскую версию «Форта Боярд», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка» и другие.