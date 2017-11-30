В планах компании привлекать не только российский телеконтент, но и зарубежный

Весной 2017 года Яндекс поместил на свою главную страницу кнопку «ТВ онлайн» и начал тестировать показ телевизионных передач. Сейчас на главной и странице Яндекс.Телепрограммы транслируется прямой эфир и программы в записи «Первого канала», НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятого канала», «России-24», RT и др. — всего 27 каналов. Яндекс планирует пополнять список федеральными и региональными российскими каналами, а также зарубежными ТВ-игроками, сообщила руководитель группы развития рекламы компании Ирина Скрипникова.

Партнерство Яндекса и телеканалов

«Переговоры о подключении сейчас идут в двух потоках. С одной стороны — есть базовый план, в рамках которого мы разговариваем со всеми ведущими телеканалами. С другой — к нам приходят новые телеканалы, мы активно откликаемся на их предложения. Нам одинаково важны как федеральные партнеры, так и локальные игроки. Часто большие ТВ-холдинги, у которых несколько проектов, сначала подключают один канал, оценивают результаты, а затем добавляют другие свои каналы. Проект наращивает партнеров постепенно», — рассказала Sostav.ru руководитель группы развития рекламы Яндекса Ирина Скрипникова.

Одна из новых крупных договоренностей — с «Матч ТВ». Сейчас Яндекс также активно работает над привлечением зарубежного телевизионного контента, сказала Ирина Скрипникова в прямом эфире передачи «Спросите у Яндекса» 17 ноября.

Аудитория ТВ-трансляций на Яндексе

Для показа телеконтента Яндекс использует собственную технологическую инфраструктуру, что делает трансляцию более стабильной. Телесмотрение на главной странице и портале Яндекса (а также встраивание VOD-библиотек в сервисы «Яндекс.Видео» и «Кинопоиск») позволяет в конечном счете расширить аудиторию видеоконтента, отметили в компании.

Месячная аудитория страницы Яндекса с телетрансляциями составляет около 4 млн. человек, по данным Mediascope (сентябрь 2017 года, Россия, население в возрасте 12-64 года, десктоп).

Монетизация телеконтента

Сейчас проект Яндекса с телевизионным контентом монетизируется за счет показа видеорекламы в трансляциях. Все продажи рекламы идут через рекламные сервисы Яндекса, уточнили в интернет-компании. Кроме того, у Яндекса есть собственная технология замены эфирной телерекламы, поясняли руководитель группы развития рекламы Ирина Скрипникова и руководитель разработки платформы видеотрансляций Евгений Зайцев в прямом эфире передачи «Спросите у Яндекса».

На других площадках Рунета телевизионный контент монетизируется главным образом крупнейшими селлерами интернет-рекламы — Gazprom-Media Digital и IMHO. Национальный рекламный альянс, который продает рекламу на большинстве российских телеканалов, делал предложение Яндексу о сотрудничестве и монетизации ТВ-контента на его главной странице, сообщалось весной этого года. По всей видимости, стороны не договорились. НРА не ответил на запрос Sostav.ru об обсуждении партнерства.

«Проект монетизируется за счет видеорекламы. Во-первых, это прероллы и мидроллы внутри эфира и VOD, где нет эфирной рекламы или нет возможности ее замены. Во-вторых, замена эфирной рекламы видеорекламой от Яндекса, для каналов где есть такая техническая и правовая возможность. С точки зрения технологий это два разных формата видеорекламы. Второй формат, заменяющий эфирную рекламу, более сложный, но и более мягкий по отношению к пользователю, так как учитывает все наши возможности релевантной рекламы для таргетирования видеороликов на разную аудиторию и не создает дополнительную рекламную нагрузку. В этом проекте мы работаем и с медийной видеорекламой (где продажи идут по модели фиксированного или аукционного CPM), и с видеодополнениями в Директе (где продажи идут по модели СPC)», — отметила Ирина Скрипникова.

Потенциал ТВ-проекта Яндекса

Опрошенные Sostav.ru крупные медиабаинговые агентства затруднились ответить, насколько перспективно для телеканалов отдавать свой контент на главную Яндекса, а для брендов — размещаться в этом контенте, поскольку непонятна модель продаж рекламы. Многие игроки уверены, что рекламу в телеконтенте на главной Яндекса продают сторонние селлеры и Национальный рекламный альянс, который начал монетизировать ТВ-контент и в интернете в рамках проекта Big TV.

При такой модели продаж «на долю Яндекса из бюджетов рекламодателей оставалось бы немного», считает Digital Operations Director Publicis Media Анна Вальтер. «Для телеканалов кнопка «смотреть ТВ онлайн» на главной странице Яндекса полезна тем, что привлекает дополнительную аудиторию к контенту каналов. Для рекламодателей размещение в ТВ-контенте Яндекса — возможный дополнительный способ закупки инвентаря в ТВ-контенте», — добавляет эксперт.

В самом Яндексе пояснили, что в рамках проекта доступ к видеотрафику получила новая группа рекламодателей — нетелевизионные бренды, которые до сих пор не могли попасть в эфир. В Яндекс.Директе они могут самостоятельно создать видеокреатив для кампании, используя готовые видеошаблоны из большой базы данных Яндекса.