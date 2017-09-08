Это связано с тем, что конкурент - Google выполняет условия ФАС, предоставив пользователям возможность выбора поисковика



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В августе доля мобильного поиска через «Яндекс» выросла на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что Google начала выполнять условие мирового соглашения с ФАС, предоставив пользователям право выбора поисковика, сообщает «Коммерсант».

В целом доля поиска «Яндекса» на Android составила 42,7%, Google — 56%, свидетельствуют данные российской интернет-компании. Рост доли «Яндекса» фиксирует и LiveInternet: по его данным, доля Google на Android-устройствах в августе составила 70,6%, «Яндекса» — 28,5%, в июле эти показатели равнялись 71,1% и 28,1% соответственно. Однако они учитываются для пользователей всего мира, а не только России.

Причинами роста доли «Яндекса» на Android в компании считают «работу над улучшением качества поиска» и недавний запуск нового алгоритма ранжирования «Королев».

Эксперты связывают это с тем, что с августа в новой версии мобильного браузера Google Chrome на Android пользователям в России показывается окно выбора поисковика по умолчанию. Таким образом, Google выполняет условие мирового соглашения с ФАС. Напомним, ранее антимонопольщики обвиняли Goolge в злоупотреблении доминирующим положении на рынке. Также по этому соглашению Google выплатила 438 млн рублей штрафа.