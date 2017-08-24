Новый алгоритм ранжирования поисковика позволяет искать не по ключевым словам, а по смыслу

Компания «Яндекс» 22 августа представила обновленную версию своего поиска, который использует новый алгоритм ранжирования «Королев». Теперь поиск оценивает запросы не по ключевым словам, а по смыслу с высокой точностью благодаря тому, что увеличено влияние нейронных сетей на алгоритмы ранжирования.

Sostav.ru поитересовался у экспертов, что поменяется в рекламной выдаче Яндекса из-за внедрения «Королева». Хоть оценивать результаты еще рано, поскольку новый алгоритм еще обучается и накапливает данные, но уже понятно, что она станет более персонализированной. Для продвижения сайтов понадобится новый уровень SEO, который предполагает еще более тщательную работу с контентом.

Денис Шубенок, исполнительный директор «Ашманов и партнеры»

1. Как вы оцениваете новый алгоритм ранжирования «Королев» в поиске Яндекса?

Как показывает наш опыт, сразу после выпуска алгоритма нельзя сразу однозначно сказать, как это скажется на выдаче. Мгновенно результаты не видны. В данном случае все еще сложнее – нейронные сети обучаются на большом массиве данных, которые сначала нужно накопить.



Изменения мы увидим позже. Сейчас мы начали собирать информацию по увеличению низкочастотных запросов и трафика у наших крупных клиентов, работает и наша «Лаборатория факторов ранжирования». Мы предполагаем, что глобальных изменений ни в выдаче, ни в работе оптимизаторов не будет, но небольшое перераспределение произойдет: крупные сайты с большим количеством контента получат больше трафика. Примерно через месяц мы подготовим подробные данные и сможем сделать корректные выводы.

2. Как данное обновление повлияет на долю поиска Яндекса на российском рынке?

Запуск нового алгоритма ранжирования практически не коррелирует с изменением доли рынка поисковой системы. Однако Яндекс создал из запуска «Королева» медийное событие. Они провели яркую презентацию, получали ответы из космоса, а затем запустили активную рекламную кампанию. Как мы полагаем, это приведет к тому, что многие захотят попробовать использовать Яндекс, даже если раньше отдавали предпочтение Google. Смогут ли они удержать новых пользователей – пока неизвестно.

3. Что изменится для рекламодателей в связи с введением нового алгоритма ранжирования?

С каждым новым алгоритмом продвижение сайтов становится все сложнее и сложнее, и требует все больше усилий, чтобы удержаться в топе. Оптимизация – долгий, дорогостоящий и непредсказуемый процесс, и новый алгоритм еще больше усложняет работу. «Королев» требует от сайтов работы с контентом: материалы на сайте должны быть хорошего качества, и хорошо, если их будет много. Крупные сайты от этого только выиграют, но небольшие – проиграют.



В связи с этим небольшие компании все чаще переходят на гарантированные каналы продвижения, например, на контекстную рекламу. Сейчас мы не ожидаем такого всплеска интереса к ней, как, например, после запуска «Минусинска», однако, скорее всего, количество рекламодателей вырастет.

Татьяна Шевченко, руководитель группы контекстной рекламы Nectarin:

Это еще один этап многолетней эволюции выдачи Яндекса. Алгоритм Палех 2016-го года, который сопоставлял запрос и заголовок страницы, задействовал потенциал нейросетевых моделей. «Королев» сопоставляет запрос и контент.



Большую роль играет обучаемость нейронных сетей, в которой теперь участвуют не только специалисты Яндекс, но и обычные пользователи. Нововведения Яндекс приводят к изменению выдачи – как органической, так и рекламной. Увеличивается вес поведенческих факторов, выдача становится все более персонализированной.

Юлия Романова, Head of Marketing Adventum:

Как будет работать алгоритм, покажет время. Сейчас совершенно невозможно представить, как изменится выдача и тем более рекламная. В любом случае это однозначно шаг в будущее: понимать пользователя на уровне смысла, значит как минимум переходить от напичканных ключевиками текстов к человечным. Это будет совершенно другой уровень SEO. А пока алгоритм должен обучаться, чтобы эти смыслы распознавать. В том числе за счет нас, пользователей.