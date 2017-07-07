В браузере Сhrome теперь есть выбор поисковых систем



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В браузере Chrome появится возможность выбора поисковой системы: Google, «Яндекс» или Mail.ru. Так Google начнет выполнять условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой, сообщают «Ведомости».

Также Google направила «производителям смартфонов уведомления о неприменении положений договоров, ограничивающих конкуренцию». Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В компании отметили, что коммерческое соглашение с «Яндексом» одобрено ФАС и дает дополнительные возможности для продвижения поисковика «Яндекса» в браузере Chrome.

Разбирательство началось в 2015 году. Претензии к Google заключались в том, что он полностью зарезервировал за собой самый эффективный канал распространения — предустановку приложений.

К мировому соглашению конкуренты пришли в апреле 2017 года в Арбитражном суде Московского округа и стало финальной точкой в двухлетнем конфликте между ФАС и американской корпорацией.

Тогда компания отказалась от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на Android в России и обязалась не ограничивать предустановку конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе на главном экране по умолчанию.