Сервис для размещения контекстной рекламы превратится в платформу для работы со всеми форматами

«Яндекс.Директ» выходит на новый этап развития: из сервиса для размещения контекстной рекламы он превратится в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в «Директе» будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов. О новой концепции Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас «Яндекс» работает над новым интерфейсом сервиса, который будет внедрён в этом году. Там можно управлять кампаниями и просматривать статистику по ним на одной странице. Это поможет быстро принимать правильные решения — потому что нужные для этого данные будут перед глазами.

«Мы хотим построить такую систему, в которой рекламодатель просто передаёт нам материалы и формулирует цели — а алгоритмы делают так, чтобы бизнес получал максимальную отдачу от вложений в рекламу. Такой подход к продвижению товаров и услуг мы называем беспилотным маркетингом», — говорит коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

«Директ» позволяет работать с клиентами на разных этапах воронки продаж. Познакомить аудиторию с брендом поможет медийная реклама — недавно она стала доступна всем пользователям сервиса. Размещать её можно на сайтах «Рекламной сети Яндекса» и на отдельных площадках — используя платформу «Частные сделки». Для работы со спросом есть контекстные объявления и медийно-контекстные баннеры.

В феврале «Директ» стал автоматически создавать на основе текста и изображений короткие видео, которые повышают знание бренда и эффективность контекстных кампаний. Стимулировать повторные продажи позволяют смарт-баннеры — уже несколько недель ими может пользоваться любой желающий. Все эти форматы доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.

Чтобы автоматизировать процесс создания объявлений, которые показываются в поисковой выдаче «Яндекса», и сделать рекламу более привлекательной для аудитории, «Директ» начал внедрять так называемые трафареты. Это разные варианты дизайна страницы с результатами поиска. Они различаются расположением и форматом рекламных блоков. Каждый раз, когда человек хочет найти и купить товар или услугу, алгоритм подбирает наиболее подходящий трафарет и формирует под него рекламные блоки из материалов, которые предоставили рекламодатели.

Александр Шевченко, руководитель отдела контекстной рекламы, коммуникационное агентство INO Group В целом, можно сказать, что многие обновления Яндекс. Директа мы можем встретить в Google AdWords. Например, в Google реализован принцип одной площадки, с которой можно запускать множество форматов рекламных объявлений, есть огромное количество автоматических таргетингов и настроек. Если максимально обобщить эту стратегию, можно сказать, что постепенно Яндекс уходит от продажи рекламных мест и начинает продавать результат использования этих мест. Вместо того, чтобы платить за определенное размещение баннера и/или объявление в контекстной рекламе, вы платите за привлеченный трафик. Если дальше проводить параллели с Google, необходимо отметить, что при всем богатстве возможностей, форматов, автоматизированных настроек, реклама, настроенная вручную специалистами узкого профиля, все равно будет более эффективной. Собрать воедино высокую эффективность и понятную логику размещения — очень сложная задача. С точки зрения интерфейса, Яндекс. Директ обычно считают более интуитивно понятным для российского рынка. Поэтому если Яндекс. Директ сможет сохранить свою понятную логику — нововведения могут оказаться весьма востребованы. Притом не столь у специалистов, глубоко понимающих специфику работы и зачастую более продуктивными считающими ручные настройки, и, соответственно, работающего с ними крупного бизнеса, а у маркетологов широкого профиля и малого бизнеса.