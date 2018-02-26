Пользователи будут видеть основанную на их запросах рекламу, а рекламодатели — платить не за место, а за целевой трафик



Иллюстрация: страница компании в Facebook

В апреле 2018 года Яндекс изменит формат продажи рекламы в Директе: в аукционе на смену борьбе за позиции в поисковой выдаче придут торги за объем целевого трафика. К этому времени рекламные блоки на страницах с результатами поиска будут отображаться иначе и подбираться автоматически с учетом тематики рекламы и поведенческой аналитики, сообщили Sostav в пресс-службе Яндекса.

Сейчас Яндекс экспериментирует с внешним видом страниц поисковой выдачи, которые меняются в зависимости от пользователя и тематики его запроса. Рекламные блоки в поиске Яндекса тоже будут подстраиваться под запросы пользователей.

Эти изменения затронут только коммерческие запросы. Яндекс будет показывать самый эффективный в каждом случае вариант выдачи — тот, который лучше других выдерживает баланс между удовлетворенностью пользователя и эффективностью для рекламодателей, заявили в интернет-компании.

Таким образом, количество новых рекламных форматов в поисковой выдаче Яндекса увеличится в десятки раз в течение 2018 года, при этом объем рекламы останется прежним.

В апреле изменится цель участия в VCG-аукционе (аукцион определения списываемой цены за размещения рекламы в Яндекс.Директе) и соответствующая статистика. Цена за клик будет расти с количеством дополнительного целевого трафика, которое получает рекламодатель. «За счет использования разных форматов рекламных блоков в поисковой выдаче удается привлечь больше внимания со стороны пользователей, получить больше целевых кликов. Непрерывное развитие и совершенствование технологий позволяет нам быть лидером по возврату рекламных инвестиций. Изменения потребовали пересмотреть подход к ценообразованию поисковой рекламы и торгам. Планировать бюджеты станет удобнее, так как стоимость трафика всегда будет привязана напрямую к его количеству», – поясняет коммерческий директор компании Яндекс Леонид Савков.

В недавнем интервью Sostav Леонид Савков озвучил рекламно-медийную стратегию Яндекса на ближайшие годы. В числе приоритетных направлений развития — видеореклама, Рекламная сеть Яндекса и мобильная реклама. Кроме того, компания движется в сторону продаж рекламы в «одном окне» (для этого медийная реклама была перенесена в Яндекс.Директ) и расширяет сеть собственных коммерческих офисов по всей России.