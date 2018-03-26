Покойный Сергей Мавроди знал толк в раскрутке проектов

Рекламу финансовой пирамиды «МММ» помнят все, кто встретил 90-е в сознательном возрасте. Работяга Леня Голубков и звезда латиноамериканских сериалов Виктория Руффо давно вошли в постсоветский фольклор, а фраза «Я не халявщик, я партнер» стала крылатой.

Сегодня пришло сообщение о смерти Сергея Мавроди — основателя нескольких проектов под брендом «МММ», личность которого вызывала противоречивые эмоции у нескольких поколений россиян. Бесспорно одно — раскручивать свое детище он умел. Sostav.ru предлагает вспомнить, как на протяжении почти тридцати лет предприимчивый финансист рекламировал «МММ».

1990-е

Первые ролики «МММ» с актером Владимиром Пермяковым снял режиссер Бахыт Килибаев. В 1991 году Мавроди дал кинематографисту деньги на съемки фильма «Гонгофер», а через пару лет съемочная группа стала делать рекламу финансовой пирамиды. Весной 1994 года зрители познакомились с Леней Голубковым, его супругой Ритой, одинокой женщиной Мариной Сергеевной, шахтером Иваном, студентами Игорем и Юлей и другими героями рекламной мыльной оперы. Секрет быстрого обогащения был раскрыт, и число вкладчиков «МММ» росло в геометрической прогрессии.

В июле 1994-го участие в съемках приняла Руффо, известная по сериалу «Просто Мария», а уже в следующем месяце Мавроди арестовали. Этот период запомнился россиянам фразами «Куплю жене сапоги», «МММ — это лучше, чем стипендия!», а также навязчивой мелодией «Рио-Рита».

2010-е

Второе рождение проекта пришлось на 2011 год. Регионы буквально наводнила реклама «МММ-2011» на самых разных носителях и каналах: билбордах, растяжках, общественном транспорте, видеоэкранах, асфальте. На этот раз проект позиционировали как «социально-финансовую сеть».

Новые возможности перед Мавроди открыл интернет: сайт Sergey-Mavrodi.com, контекстная реклама в порнороликах, новая порция видео с Леней Голубковым. Последний, согласно легенде, обеднел и продал экскаватор. Спас ситуацию сын Михаил, который приобрел МММ-доллары и заметно разбогател.

В 2012 году Мавроди объявил о запуске очередного «МММ» и об отказе от масштабных рекламных кампаний. Впрочем, как показало время, идей основателю финансовой пирамиды не занимать. В 2015 году он снова попал в новости с авторским сериалом «Зомби», но звездный час Мавроди настал с резким ростом криптовалюты.

В 2017 году его последователи запустили собственную криптовалюту под названием Mavro, а сам «финансист» заявлял в интервью Financial Times, что именно он стоит за скачком курса биткоина. Не обошлось и без рекламы, выполненной в лучших традициях серьезных финансовых сервисов.