Финансовый гений скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа

В Москве в возрасте 62 лет скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди, сообщает МК.

Накануне он был госпитализирован с автобусной остановки. Случайный прохожий вызвал ему «скорую», так как Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Спасти его не удалось, сегодня утром он скончался. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ», которая считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших и ущербу.

В 2003 году был осуждён в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10454 человека, однако Мавроди назвал себя невиновным. Следствие оценило ущерб от деятельности «МММ» и связанных с ней структур в 1993 — 1995 годах в более чем 110 млн руб. На свободу Мавроди вышел в мае 2007 года.