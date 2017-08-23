Рекламный гигант переживает худший год за прошедшее десятилетие



Иллюстрация сайт WPP

Рекламная группа WPP сообщила в финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года о том, что пересматривает годовой прогноз по росту доходов и чистых продаж до 0-1%. Компания уже делала это в марте, заявив тогда о сокращении с 3% до 2% из-за слабого экономического роста.

Новый пересмотр связан с сокращением расходов клиентов, в первую очередь в секторе товаров повседневного спроса (FMCG). Напомним, именно крупные FMCG-рекламодатели Procter & Gamble и Unilever сокращают свои расходы на рекламу.

Guardian назвала текущий год худшим за прошедшее десятилетие для WPP. На новостях о пересмотре годового прогноза по росту доходов и чистым продажам акции компании на бирже упали более, чем на 10%.

Текущие финансовые результаты оказались ниже ожиданий аналитиков. Чистые продажи в первом полугодии 2017 года упали на 0,5% против прогнозов в 0,67%. В июле чистые продажи снизились на 2,6%.

Тем не менее, финансовая нестабильность не мешает рекламной группе инвестировать в новый бизнес. Сегодня WPP объявила, что приобрела брендинговое агентство Design Bridge Limited, среди клиентов которого Mondelez и Unilever.

В трудностях роста WPP обвиняет социальную, политическую и экономическую нестабильность, например, неожиданные результаты выборов в Великобритании и США и растущее влияние стран БРИКС, пишет Business Insider со ссылкой на сайт частных инвесторов. Даже рост рынка цифровой рекламы усугубляется такими проблемами, как измерение видимости рекламы, мошенничество (фрод), фейковые новости и дуополия Google и Facebook на этом рынке, добавляет издание.

Рекламная группа WPP работает в 113 странах. Ей принадлежат GroupM, MediaCom , MEC , Mindshare, Ogilvy & Mather и другие компании