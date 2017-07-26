Группа теряла прибыль на протяжении 6 месяцев

Нью-йоркская рекламная группа Interpublic Group опубликовала финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2017 года, из которой следует, что по итогам отчетных периодов компания теряла выручку, страдая от политической нестабильности в США и излишней осторожности клиентов.

По итогам второго квартала выручка Interpublic снизилась на 1,7%, по окончанию 6 месяцев аналогичный показатель сократился на 0, 6%. Операционная прибыль за три месяца 2017 года составила 206,5 млн долларов по сравнению с 224,3 млн годом ранее. За первое полугодие 2017 года операционная прибыль достигла 236,2 млн долларов, что на 11 млн долларов меньше, чем в 2016 году.

“Наши финансовые результаты отражают тот факт, что макроэкономическая неопределенность и политический тупик влияют на расходы, особенно в США, когда клиенты демонстрируют осторожность с точки зрения выпуска бюджетов”, - сообщил Майкл Рот, исполнительный директор Interpublic. Однако он добавил: “Мы не рассматриваем их как индикаторы широкомасштабного экономического спада. Это не 2008 год”.

В частности, по словам Рота, Группа пострадала от более слабых расходов крупных компаний, занимающихся потребительскими товарами, из-за чего Interpublic потеряла почти 1% дохода. Так, например, один из крупнейших клиентов Группы - Unilever, в рамках широкомасштабных сокращений затрат уже пообещала снизить на 30% расходы на рекламу.

Наряду с Interpublic доходы теряют и другие международные рекламные агентства. Так, Omnicom ранее сообщила о квартальном падении данного показателя на 2,4% до 3,79 млрд долларов.