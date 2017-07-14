Бренд пересматривает маркетинговую политику в пользу увеличения эффективности



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McDonald's меняет маркетинговую политику и отказывается от услуг примерно 50 креативных агентств с целью улучшения качества и сокращения расходов на рекламу, сообщает Ad Age.

McDonald's переводит все свои региональные рекламные ресурсы на платформы компании Omnicom Group. Такая реструктуризация необходима сети для большей направленности и согласованности в рекламной политике. Теперь упор делается на укрупнении рекламный кампаний, и весь контент будет создан с учётом общей стратегии. Перед партнерами стоит задача вывести маркетинг на новый уровень.

"Мы вынуждены изменить способ ведения бизнеса, чтоб продолжать быть современной и прогрессивной компанией. Чтобы увеличить усилия по привлечению клиентов и продвижению нашего бренда, мы стремимся оптимизировать и модернизировать наши местные маркетинговые структуры в 2018 году ", - сообщила пресс-секретарь McDonald's Терри Хикки.

Эксперты утверждают, что новая рекламная политика теоретически должна привести к уменьшению рекламных затрат, однако может сложиться ситуация, когда Omnicom будет вынуждена обращаться к услугам местных агентств, а это приведет к дополнительным расходам. Кроме того, реклама McDonald's утратит местный колорит.

Напомним, что в конце прошлого года Omnicom и McDonald's объявили о запуске нового полносервисного агентства We Are Unlimited, созданного компаниями для продвижения сети на потребительском рынке.

Не так давно компании Procter & Gamble и Unilever также заявили, что они сокращают количество агентств, так как работают над уменьшением расходов и улучшением качества рекламы.