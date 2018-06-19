Сделка объединит компетенции банка и интернет-площадки

Банк ВТБ и крупнейшая интернет-площадка Alibaba обсуждают создание совместного предприятия, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам переговоров.

Специалисты уверены, что ВТБ партнерство с Alibaba интересно и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba.

«ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении. У ВТБ сильная логистика („Почта России“), офлайн-сеть отделений, финансовые компетенции, сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции», — сообщил собеседник издания.

В свою очередь Alibaba партнерство с ВТБ дало бы страховку от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза из-за рубежа покупок, совершенных онлайн.

«Российский рынок для Alibaba — один из крупнейших за пределами Китая, компания может быть не против помощи крупного локального партнера. Госбанк для китайской компании — понятный партнер, финансовая платформа», — уточняет собеседник.

Около двух лет назад переговоры о совместном предприятии в России Alibaba вела со Сбербанком, но стороны не договорились о принципах работы и контроле над СП. А в апреле Сбербанк закрыл сделку с «Яндексом» — торговая онлайнплощадка стала паритетным СП.

Проектами в сфере цифровой экономики интересуются и другие банки. Например, в начале мая Газпромбанк, «МегаФон», «Ростех» и USM Holdings Алишера Усманова объявили о создании совместного предприятия с целью формирования экосистемы на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов.