Нововведение может начать действовать с 2020 года

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает через год-полтора начать облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя службы.

В настоящее время в России без уплаты пошлин можно ежемесячно покупать товаров в иностранных онлайн-магазинах на сумму до тысячи евро и до 31 килограмма общим весом. В следующие годы страны — участницы ЕАЭС договорились этот порог снижать: до 500 евро в 2018 году и до 200 евро в 2019-м.

Таможенники направили в Минфин комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Ведомство предлагает ужесточить закон, снизив постепенно ставки, и говорить об обнулении порога — не ранее 2020 года.

По словам замруководителя Федеральной таможенной службы Тимура Максимова, необходимо создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли. Снижение порога до € 200 — это только часть решения, так как абсолютное большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах € 30.

Чиновник отметил, что товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж необходимо снизить до 20% и ввести комбинированную ставку, например, не менее € 1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле € 200. Предложения ФТС включают и распространение требований техрегулирования на трансграничную торговлю: это поможет защитить покупателей.