Госкорпорация и банк создадут совместное предприятие с «МегаФоном» и USM Holdings Алишера Усманова

Газпромбанк и «Ростех» создадут совместное предприятие с «МегаФоном» и USM Holdings Алишера Усманова. Совместная компания под названием «МФ технологии» займется проектами в сфере цифровой экономики, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Корпорация «Ростех» и Газпромбанк приобретут доли в новой компании «МФ технологии», они станут совладельцами интернет-холдинга Mail.Ru Group. Экономическая доля «МегаФона» составит 5,23% в Mail.Ru Group, голосующая — 58,87%. По итогам сделки оператор получит около $ 247 млн и планирует создавать программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и развивать решения на базе блокчейна.

В свою очередь, Mail.Ru Group обеспечит себе доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и сможет предлагать банковские продукты в цифровом виде. Газпромбанк привносит в партнерство банковско-финансовую экспертизу, возможности кросс-продаж финансовых продуктов и дает доступ к продажам нефинансовых продуктов клиентам банка.

Кроме того, участники намерены образовать еще одну компанию — Digital JV — для создания финансовой цифровой платформы, а также сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в технологические компании. «Самым важным проектом станет создание финансовой цифровой платформы. На ее основе стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты», — уточнил один из источников издания.

Источник в «Ростехе» подтвердил участие в сделке, заявив, что она соответствует приоритетам развития корпорации, в числе которых — выход на быстрорастущие гражданские рынки.

«Одно из направлений нашей работы — прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты, где могут быть использованы в том числе наши компетенции в области разработки и внедрения цифровых технологий», — уточнил источник, близкий к госкорпорации.