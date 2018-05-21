Доступ к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту»

Сбербанк и «Яндекс» запустили бета-версию розничной онлайн-площадки «Беру». Доступ к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту», сообщает издание roem.ru.

На данный момент на сайте «Беру» доступны товары из 7 категорий: «Электроника», «Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Дом и дача», «Детские товары», «Товары для животных», «Красота и здоровье».

Маркетплейс предлагает три способа получения заказанного товара. Курьерская доставка обойдётся в 249 рублей, доставка «Почтой России» или самостоятельное получение в пункте самовывоза — в 99 рублей. Если же стоимость заказа превышает 3500 рублей — бесплатно.

Оплатить заказ можно картой в онлайне или при получении, а также наличными при получении. Маркетплейс предоставляет единую корзину для товаров от различных продавцов, а также самостоятельно занимается логистикой.

Напомним, сделку по созданию совместного предприятия в сфере e-commerce, на базе которого и планировалось создать маркетплейс, Сбербанк и «Яндекс» закрыли в конце апреля. В рамках сделки Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей, эти средства и предполагалось направить на развитие маркетплейса. На момент закрытия сделки совместное предприятие оценивалось в 60 млрд рублей.