Ранее он занимал пост директора медийной экосистемы «ВКонтакте»

Экс-директор по развитию медийной экосистемы «ВКонтакте» Сергей Паранько сообщил в Facebook, что назначен на должность digital-директора издания «Ведомости». Елена Кирюшина, ранее работавшая на этой должности, перешла в «Амедиа ТВ» в конце апреля.

Напомним, Сергей Паранько покинул должность директора по развитию медийной экосистемы «ВКонтакте» в конце апреля 2018 года. В соцсети Паранько развивал продукты для всех авторов контента и для сообществ, его сменил экс-глава Tigermilk Media Арсений Ашомко.

Бывший digital-директор «Ведомостей» Елена Кирюшина ушла из издания, проработав в нём около двух лет. Она перешла на работу в компанию «Амедиа ТВ», куда входит сервис «Амедиатека», а также телеканалы Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2. На новой должности она займётся курированием направлений маркетинга, продвижением и закупкой контента.