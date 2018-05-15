Арсений Ашомко будет координировать взаимодействие соцсети со СМИ

Бывший гендиректор медиакомпании Tigermilk Media Арсений Ашомко сообщил в Facebook, что назначен на должность директора по развитию медиапродуктов соцсети «ВКонтакте».

По словам Ашомко, он будет заниматься работой с профессиональными СМИ и всеми, кто создает контент и делится им публично.

«Моя основная задача — сделать так, чтобы авторы и паблишеры всех мастей, рекламодатели и пользователи VK были довольны: контентом, экономикой и развитием платформы в этих направлениях», — написал он.

В апреле Ашомко покинул пост гендиректора Tigermilk Media. Он руководил проектом четыре года, а после ухода остался акционером компании. Tigermilk управляет группой сообществ в соцсетях, в их число входят «Якорь», «Идеи для жизни», «Шедевры рекламы» и другие. Новым главой компании назначен Дмитрий Смирнов.