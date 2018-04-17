Свои проекты директор по медийной экосистеме соцсети доверит новой команде

Директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько сообщил в Facebook, что уходит из соцсети.

«Я рад, что дал импульс и экспертизу команде на старте работы. И теперь смело оставлю направление коллегам», - написал Паранько.

Сергей Паранько занимался развитием медийной экосистемы «ВКонтакте» с апреля 2017 года. Он развивал продукты для всех авторов контента и для сообществ. В частности, был запущен раздел «Рекомендации», который помогает авторам найти новых подписчиков. Кроме того, соцсеть научилась искать и продвигать оригинальный контент, а также защищать авторские права.

«Алгоритм „Прометей“ находит клеевых авторов и помогает им. Интернет-изданиям доступен формат AMP (с монетизацией и статистикой), а для контентмейкеров и медиа, предпочитающих жить на платформе, — редактор лонгридов. Летом подъедет ещё один интересный формат подачи контента», — сообщил он, добавив, что теперь развитием проектов социальной сети займутся Андрей Законов и Дарья Рузанова.

«За год нашего эффективного сотрудничества Сергей и его команда с успехом выполнили задачу создания и развития экосистемы для авторов контента. Ежедневно ВКонтакте появляется всё больше творческих пабликов и страниц музыкантов, блогеров, художников, поэтов. Команда творческой экосистемы продолжит развивать инструменты для авторов под руководством Андрея Законова, директора по росту и исследованиям ВКонтакте», — прокомментировала Пресс-служба ВКонтакте.

Ранее Паранько занимал пост редакционного директора медиапроектов Mail.Ru Group. Там он отвечал за проекты по локализации сайта Mail.Ru в странах СНГ и Балтии.