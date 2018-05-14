На пост гендиректора сервиса утвержден Дмитрий Сычугов

Бывший digital-директор «Ведомостей» Елена Кирюшина перешла в компанию Amedia TV, где займется развитием проекта Amediateka. Гендиректором сервиса утвержден Дмитрий Сычугов, который с февраля управлял им в статусе и.о. гендиректора, сообщает «Коммерсант».

Amedia TV управляет онлайн-кинотеатром Amediateka и телеканалами Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2. В обязанности Кирюшиной будут входить развитие и рост монетизации компании, партнерских отношений с вендорами, курирование направлений маркетинга, продвижения и закупки контента.

«Теперь появился лично ответственный за все бесчисленные смысловые ляпы в переводах Amediateka, устаревший веб-интерфейс, неработающее приложение для смартфонов LG, и все прочее — Елена Кирюшина. Дорогая, было очень радостно работать вместе, жаль редко виделись. Акопову и Блаватнику незаслуженно повезло с тобой. Удачи!», — прокомментировал уход Кирюшиной Демьян Кудрявцев, владелец издания «Ведомости».

До перехода в Amedia TV Елена Кирюшина работала digital-директором газеты «Ведомости», где также отвечала за монетизацию в онлайне и развитие цифровых продуктов последние полтора года. До этого она занимала аналогичную позицию на телеканале «Дождь», где запустила и развивала подписную бизнес-модель, а также продюсировала несколько телешоу этого канала.

До официального назначения с февраля Дмитрий Сычугов исполнял обязанности гендиректора Amedia TV, а ранее работал директор по продажам. Теперь он будет отвечать за управление и стратегию развития компании.